Футбол
«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матчеЧемпионат 12:45
В товарищеском матче «Аустрия» из Клагенфурта-ам-Вёртерзе встречалась с московским «Локомотивом». Игра состоялась на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников». На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:14, Вашингтон
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