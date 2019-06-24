Футбол

«Локомотив» обыграл «Аустрию» из Клагенфурта в товарищеском матчеЧемпионат 12:45

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В товарищеском матче «Аустрия» из Клагенфурта-ам-Вёртерзе встречалась с московским «Локомотивом». Игра состоялась на стадионе «Бад-Клайнкирххайм» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «железнодорожников». На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Никита Дорофеев.
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