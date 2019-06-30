Футбол

«Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистовSport24.ru вчера в 11:11

«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе пятерых футболистов. Московскую команду покинули Дмитрий Тарасов, Виталий Денисов, Алан Касаев, Аршак Корян и Игорь Портнягин. Виталий Денисов стал игроком «Рубина», в то время как 33-летний Алан Касаев перешел в курский «Авангард».
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Портнягин и Корян покинули «Локомотив»

Советский спортвчера в 11:34

«Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов

Sport24.ruвчера в 11:11

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

Чемпионатвчера в 11:58

«Локомотив» подтвердил уход Портнягина и Коряна

Sportbox.RUвчера в 11:24

«Локомотив» подтвердил уход Портнягина и Коряна

Матч ТВвчера в 11:24

«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева

Sports.ruвчера в 11:45

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

Спорт-Экспрессвчера в 11:05
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено вчера в 11:13
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 03:03
Экономика

В Подмосковье стартовал прием заявок на финансовую поддержку малому бизнесу

Конкурсный отбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидий в рамках программы "Предпринимательство Подмосковья" стартовал в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального Мининвеста.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Экономика

В России вступают новые правила получения кредитов для россиян

С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян.
Обновлено в 03:40
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Экономика

«Звезда» построит суда из металлолома

«Металлургическое производство должно быть построено на Дальнем Востоке для обеспечения стратегической безопасности верфи, поэтому «Роснефтегаз» и не отказался от идеи строить свой металлургический завод», – отмечает еще один собеседник, близкий к компании.
Обновлено вчера в 16:51
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева оказалась в центре скандала, проехав на авто по перрону

Певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала, когда проехала на машине по перрону.
Обновлено в 03:25
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Экономика

В РФ вступили в силу новые правила долевого строительства

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля.
Обновлено в 01:58
Транспорт

Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек

В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
Обновлено в 03:19
Экономика

«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов

Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов.
Обновлено в 04:01
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Футбол

Президент Примеры выступил против возвращения Неймара в «Барселону»

Глава Примеры Хавьер Тебас высказался насчет возможного возвращения форварда "ПСЖ" Неймара в "Барселону".
Обновлено в 01:20
Происшествия

30 человек отравились шавермой в Петербурге

В Санкт-Петербурге 30 человек траванулись шавермой, сообщает NevaToday.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

Украинские боевики лишили электроснабжения 15 сел ДНР

Обновлено в 03:12
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Политика

Глава Евросовета приостановил саммит ЕС

30 июня в Брюсселе стартовал внеочередной саммит ЕС, главной целью которого было согласовать кандидатуры на пять ключевых постов: председателя Европарламента, главы ЕЦБ, главы Европейского совета, председателя Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Обновлено в 02:10
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили

Подорожают автомобили Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus, а рекомендованные розничные цены Lada Xray и Lada 4x4 останутся прежними, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 12:39
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Авто

В Россию запретят ввозить праворульные автомобили

Завтра, 1 июля, в России в силу вступает закон, согласно которому будет запрещен ввоз на территорию страны праворульных автомобилей с числом посадочных мест более восьми.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Российские авиакомпании увеличили перевозки в мае почти на 14%

Занятость кресел повысилась на 0,7 процентного пункта, до 80,3%. С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 44,9 млн человек (+12,3%), пассажирооборот - 114,4 млрд пассажиро-километров (+14,1%).
Обновлено в 03:10
Политика

Секретарь СНБО Украины назвал реальной встречу Путина и Зеленского

Секретарь СНБО заявил, что Украина хочет освобождения заложников и военнопленных.
Обновлено в 04:15
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