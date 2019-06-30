Футбол
«Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистовSport24.ru вчера в 11:11
«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе пятерых футболистов. Московскую команду покинули Дмитрий Тарасов, Виталий Денисов, Алан Касаев, Аршак Корян и Игорь Портнягин. Виталий Денисов стал игроком «Рубина», в то время как 33-летний Алан Касаев перешел в курский «Авангард».
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