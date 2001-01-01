Футбол
«Локомотив» объявил об уходе футболиста МихаликаRT на русском 09:16
Украинский полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик официально покинул клуб. Об этом сообщает официальный Twitter железнодорожников. Игрок выступал за «Локомотив» с 2013 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Происшествия
В Магнитогорске произошел пожар на Центральной городской ярмарке
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Названы три самые знаковые модели в истории АвтоВАЗа
Эксперты назвали три наиболее знаковые модели в истории концерна АвтоВАЗ.
Обновлено в 11:13
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта
Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Происшествия
Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани
Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Путин прибыл в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 14:39
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Общество
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 14:13
Здоровье
Кардиологи дали сердечникам рекомендации, как пережить жару
Кардиологи предупредили людей, страдающих от различных болезней сердца, о том, что духота и высокая температура воздуха могут спровоцировать сердечный приступ, и дали несколько советов, как этого избежать.
Обновлено в 04:18
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Общество
Чемезов рассказал о своем фирменном блюде
Гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал о своем коронном блюде - бараньих ребрышках с овощами в казане.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
В ходе спасательной операции резервуар взорвался, из-за чего рабочий и пожарный погибли, еще девять спасателей пострадали.
Обновлено в 10:20