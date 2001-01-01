Футбол
«Локомотив» объявил об уходе футболиста МихаликаRT на русском 09:16
Украинский полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик официально покинул клуб. Об этом сообщает официальный Twitter железнодорожников. Игрок выступал за «Локомотив» с 2013 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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