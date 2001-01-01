Футбол

«Локомотив» объявил об уходе футболиста МихаликаRT на русском 09:16

Украинский полузащитник московского «Локомотива» Тарас Михалик официально покинул клуб. Об этом сообщает официальный Twitter железнодорожников. Игрок выступал за «Локомотив» с 2013 года.
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«Локомотив» попрощался с Михаликом. Игрок провел в клубе шесть лет

Бомбардир.ру07:19

Из «Локомотива» ушел украинский защитник

РБК08:31

«Локомотив» объявил об уходе Михалика

Матч ТВ07:42

«Локомотив» объявил об уходе Михалика

Чемпионат07:31

Михалик покинул «Локомотив»

Евро-футбол.ру07:25

«Локомотив» объявил об уходе футболиста Михалика

RT на русском09:16

«Локомотив» объявил об уходе Михалика

Sports.ru07:03
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Тарас Владимирович Михалик
Украинский футболист
Украинский футболист, опорный полузащитник. Мастер спорта Украины международного класса. Большую часть карьеры на высшем уровне провёл в футбольном клубе «Динамо», где был вице-капитаном. Сыграл более 30 матчей за национальную сборную Украины. Двукратный чемпион Украины, двукратный обладатель Кубка Украины и Суперкубка Украины, финалист молодёжного чемпионата Европы 2006.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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