Футбол

«Локомотив» объявил об уходе ТарасоваSports.ru 09:30

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив». Московский клуб подтвердил уход 32-летнего хавбека по истечении срока контракта. Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года, перебравшись из ФК «Москва».
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Тарасов покинул «Локомотив» после 9 сезонов в команде

Спорт день за днем10:42

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

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«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

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Тарасов покинул «Локомотив»

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Анатолий Мещеряков – об уходе Тарасова: «Время пришло»

Спорт-Экспресс10:39

Хавбек Тарасов покинул «Локомотив»

Газета.Ru10:01

Анатолий Мещеряков – об уходе Тарасова: «Время пришло»

Матч ТВ11:08
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