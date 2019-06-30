Футбол
«Локомотив» объявил об уходе ТарасоваSports.ru 09:30
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив». Московский клуб подтвердил уход 32-летнего хавбека по истечении срока контракта. Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года, перебравшись из ФК «Москва».
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