«Локомотив» объявил об уходе ТарасоваSports.ru вчера в 09:30

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив». Московский клуб подтвердил уход 32-летнего хавбека по истечении срока контракта. Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года, перебравшись из ФК «Москва».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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