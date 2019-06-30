Футбол

«Локомотив» объявил об уходе ТарасоваРоссийская газета 10:00

Московский "Локомотив" расстался с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Клуб решил не продлевать контракт с игроком. Тарасов выступал за "железнодорожников" с 2010 года.
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Тарасов покинул «Локомотив» после 9 сезонов в команде

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Тарасов покинул «Локомотив»

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Матч ТВ11:08
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ТЕЛЕЦ Звёзды предупреждают о возможных финансовых трудностях.
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Происшествия

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Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
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Происшествия

Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта

Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
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Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Дополнительные камеры установили на мосту в Киеве из-за трещин

Обновлено в 11:00
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

Обновлено в 10:04
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«Зенит» нацелился на защитника «Гамбурга»

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Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

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Николай Носков снова запел после инсульта

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Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Политика

Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
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Происшествия

На Эльбрусе заблудились десять альпинистов

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Лидера группы «Океан Эльзы», главу партии «Голос», которая собирается пройти в Верховную Раду, Святослава Вакарчука подвело незнание того, сколько платят за кубометр газа жители Украины.
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Политика

Пусть оставит свою воду себе: в парламенте Крыма ответили Чубарову

Ранее Чубаров заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.
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«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

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Умерла советская актриса Евгения Дембская

Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
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Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает

Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
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Экономика

Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАК

Ростех будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
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