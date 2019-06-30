Футбол
«Локомотив» объявил об уходе ТарасоваРоссийская газета 10:00
Московский "Локомотив" расстался с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Клуб решил не продлевать контракт с игроком. Тарасов выступал за "железнодорожников" с 2010 года.
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Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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Установлено число жертв Тунгусского метеорита
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ТЕЛЕЦ Звёзды предупреждают о возможных финансовых трудностях.
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«Зенит» планирует купить бразильского защитника Дугласа Сантоса, выступающего за «Гамбург».
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Николай Носков снова запел после инсульта
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Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Политика
Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ
Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Происшествия
На Эльбрусе заблудились десять альпинистов
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Тимошенко поставила перед Вакарчуком непростой вопрос
Лидера группы «Океан Эльзы», главу партии «Голос», которая собирается пройти в Верховную Раду, Святослава Вакарчука подвело незнание того, сколько платят за кубометр газа жители Украины.
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«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
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Умерла советская актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.
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Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает
Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
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Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАК
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