«Локомотив» объявил об уходе ТарасоваРоссийская газета 10:00

Московский "Локомотив" расстался с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Клуб решил не продлевать контракт с игроком. Тарасов выступал за "железнодорожников" с 2010 года.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Наука Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Наука Установлено число жертв Тунгусского метеорита Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.

Энергетика На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+ Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.

Происшествия Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.

Происшествия Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.

Автоспорт Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.

Футбол «Зенит» нацелился на защитника «Гамбурга» «Зенит» планирует купить бразильского защитника Дугласа Сантоса, выступающего за «Гамбург».

Политика Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.

Политика Тимошенко поставила перед Вакарчуком непростой вопрос Лидера группы «Океан Эльзы», главу партии «Голос», которая собирается пройти в Верховную Раду, Святослава Вакарчука подвело незнание того, сколько платят за кубометр газа жители Украины.

Политика Пусть оставит свою воду себе: в парламенте Крыма ответили Чубарову Ранее Чубаров заявил, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только при возвращении полуострова в состав Украины.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.

Кино Умерла советская актриса Евгения Дембская Народная артистка Украины, почетный гражданин города Одессы, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба Горсовета города.