Футбол

«Локомотив» объявил об уходе ТарасоваSports.ru 09:30

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив». Московский клуб подтвердил уход 32-летнего хавбека по истечении срока контракта. Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года, перебравшись из ФК «Москва».
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Анатолий Мещеряков – об уходе Тарасова: «Время пришло»

Спорт-Экспресс10:39

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Чемпионат10:09

Хавбек Тарасов покинул «Локомотив»

Газета.Ru10:01

Тарасов покинул «Локомотив»

Metaratings09:42

Тарасов покинул «Локомотив» после 9 сезонов в команде

Спорт день за днем10:42

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Sports.ru09:30

Анатолий Мещеряков – об уходе Тарасова: «Время пришло»

Матч ТВ11:08
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Политика

Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России

Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Политика

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию

Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Общество

Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове

Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
Обновлено в 06:44
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи

Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Технологии

Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года

Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
Обновлено в 12:16
Хоккей

«Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном

Капанен заключил трёхлетний контракт с зарплатой $ 3,2 млн в год, Юнссон подписал четырёхлетний договор, по которому будет зарабатывать $ 3,4 млн в год.
Обновлено 28 июня в 12:37
Футбол

Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА

Обновлено в 12:38
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Футбол

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
Обновлено в 06:08
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры

На торжестве певица поймала букет невесты.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных

Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
Обновлено в 13:05
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза

Обновлено в 10:10
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты

Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
Обновлено в 11:11
Авто

Эксперты составили топ-5 самых надежных спорткаров

Автоэксперты назвали пять самых надежных спорткаров в мире. В список вошли модели старше 15 лет.
Обновлено в 09:30
Наука

Больше, чем море

Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.
Обновлено 27 июня в 14:32
Происшествия

В «Шереметьево D» образовались огромные очереди на регистрацию

Очевидцы сообщают в соцсетях и в телеграм-каналах, что в московском аэропорту "Шереметьево" в терминале D образовались большие очереди к стойкам авиакомпаний на регистрацию на рейс и сдачу багажа.
Обновлено в 11:52
Кино

10 баллов поставили организаторы фестивалю «Западные ворота» в Пскове

Директор информационного агентства "Профсинема" Нина Ромодановская рассказала об интересном взгляде на конкурсную программу Организаторы оценили проведение 1-го Международного кинофестиваля "Западные ворота" в Пскове на 10 баллов из 10 возможных.
Обновлено в 08:24
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Российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
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