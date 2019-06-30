«Локомотив» объявил об уходе ТарасоваSports.ru 09:30

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив». Московский клуб подтвердил уход 32-летнего хавбека по истечении срока контракта. Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года, перебравшись из ФК «Москва».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.

Политика В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.

Общество Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Происшествия На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

Технологии Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.

Хоккей «Торонто» заключил новые контракты с Капаненом и Юнссоном Капанен заключил трёхлетний контракт с зарплатой $ 3,2 млн в год, Юнссон подписал четырёхлетний договор, по которому будет зарабатывать $ 3,4 млн в год.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Политика Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Футбол Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Общество В России утвердили список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Наука Установлено число жертв Тунгусского метеорита Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.

Происшествия В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Армия и оружие Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Происшествия В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.

Армия и оружие Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.

Авто Эксперты составили топ-5 самых надежных спорткаров Автоэксперты назвали пять самых надежных спорткаров в мире. В список вошли модели старше 15 лет.

Наука Больше, чем море Аналогичная картина наблюдается, например, в отдельных районах Балтики или на озере Эри, в системе Великих американских озер, где уже несколько лет наблюдается масштабное цветение вод, в том числе с массовым развитием токсичных цианобактерий, причем на огромных территориях, соответствующих примерно четверти площади Байкала.

Происшествия В «Шереметьево D» образовались огромные очереди на регистрацию Очевидцы сообщают в соцсетях и в телеграм-каналах, что в московском аэропорту "Шереметьево" в терминале D образовались большие очереди к стойкам авиакомпаний на регистрацию на рейс и сдачу багажа.