Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна и ПортнягинаСпорт-Экспресс 11:05
"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе ряда игроков. Клуб покинули: защитник Виталий Денисов, полузащитники Дмитрий Тарасов и Алан Касаев, нападающие Аршак Корян и Игорь Портнягин. У всех сегодня, 30 июня, закончились контракты с "железнодорожниками".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Общество
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Обновлено в 19:46
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