Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и ПортнягинаСпорт-Экспресс 11:05

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе ряда игроков. Клуб покинули: защитник Виталий Денисов, полузащитники Дмитрий Тарасов и Алан Касаев, нападающие Аршак Корян и Игорь Портнягин. У всех сегодня, 30 июня, закончились контракты с "железнодорожниками".
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Портнягин и Корян покинули «Локомотив»

Советский спорт11:34

«Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов

Sport24.ru11:11

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

Спорт-Экспресс11:05

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

Чемпионат11:58

«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева

Sports.ru11:45

«Локомотив» подтвердил уход Портнягина и Коряна

Матч ТВ11:24

Московский «Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов

ТАСС12:01
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Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
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Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
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От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала

В ближайшее время Росгвардию покинут сразу два заместителя главы ведомства Виктора Золотова.
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Баскетбол

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Политика

Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах

Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
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Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Создан браслет, помогающий контролировать эмоции

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Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Общество

Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

В столице в ближайшие годы обновят 150 километров набережных. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Общество

Денис Дега: Вузы должны учитывать интересы бизнеса в Приморье

Руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров приморского отделения "Деловой России", директор Центра комплексной поддержки мигрантов Денис Дега прокомментировал ИА PrimaMedia ситуацию на краевом рынке труда с точки зрения бизнеса региона.
Обновлено в 19:00
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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков

Обновлено в 08:26
Футбол

Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам

Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
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ЖКХ

Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
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В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
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Туск прервал саммит ЕС ради новых консультаций

В ходе саммита должны были быть приняты решения о назначении кандидатур на несколько высоких постов в Евросоюзе, включая также посты президента ЕС и главы Европарламента.
Обновлено в 20:07
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В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
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В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
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Российские автоэксперты назвали ТОП-5 самых надежных спорткаров в мире среди моделей старше 15 лет.
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Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

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Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
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