Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и ПортнягинаЧемпионат вчера в 11:58

«Локомотив» расстался с нападающими Аршаком Коряном и Игорем Портнягиным, сообщается на официальном сайте клуба. У обоих футболистов завершились сроки контрактов с московским клубом, и они получили статусы свободных агентов. Таким образом, форварды смогут перейти в другие клубы бесплатно.
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