Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна и ПортнягинаЧемпионат вчера в 11:58
«Локомотив» расстался с нападающими Аршаком Коряном и Игорем Портнягиным, сообщается на официальном сайте клуба. У обоих футболистов завершились сроки контрактов с московским клубом, и они получили статусы свободных агентов. Таким образом, форварды смогут перейти в другие клубы бесплатно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
Политика
Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Обновлено 29 июня в 15:05
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика
Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек
С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Ума Турман продемонстрировала фигуру в купальнике
Голливудская актриса Ума Турман продемонстрировала поклонникам, как выглядит в купальнике.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»
По информации "СЭ", форвард Рамиль Шейдаев пройдет медосмотр в московском "Динамо".
Обновлено вчера в 16:10
Здоровье
Новосибирец попал в реанимацию с клещевым энцефалитом
В середине мая в реанимацию попали первые больные клещевым энцефалитом.
Обновлено в 01:04
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
По данным Рособрнадзора, базовую математику в форме ЕГЭ выбрал 171 человек, русский язык сдавали 176 учеников.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях
В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Общество
В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова
Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.
Обновлено вчера в 10:01
Транспорт
В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа
В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
ВСУ один раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
ВСУ один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации
Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террористической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Политика
В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»
Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 03:10