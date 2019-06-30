Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и КасаеваSports.ru 11:45
«Локомотив» объявил об уходе ряда футболистов. Клуб покинули полузащитник Алан Касаев, а также форварды Аршак Корян и Игорь Портнягин.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
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