«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и КасаеваSports.ru 11:45

«Локомотив» объявил об уходе ряда футболистов. Клуб покинули полузащитник Алан Касаев, а также форварды Аршак Корян и Игорь Портнягин.

«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева

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