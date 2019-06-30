Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и КасаеваSports.ru 11:45

«Локомотив» объявил об уходе ряда футболистов. Клуб покинули полузащитник Алан Касаев, а также форварды Аршак Корян и Игорь Портнягин.
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Портнягин и Корян покинули «Локомотив»

Советский спорт11:34

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

Чемпионат11:58

«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева

Sports.ru11:45

«Локомотив» подтвердил уход Портнягина и Коряна

Sportbox.RU11:24

«Локомотив» подтвердил уход Портнягина и Коряна

Матч ТВ11:24

«Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов

Sport24.ru11:11

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

Спорт-Экспресс11:05
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