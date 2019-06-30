Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и КасаеваSports.ru 11:45

«Локомотив» объявил об уходе ряда футболистов. Клуб покинули полузащитник Алан Касаев, а также форварды Аршак Корян и Игорь Портнягин.
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Портнягин и Корян покинули «Локомотив»

Советский спорт11:34

«Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов

Sport24.ru11:11

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

Чемпионат11:58

«Локомотив» подтвердил уход Портнягина и Коряна

Sportbox.RU11:24

«Локомотив» подтвердил уход Портнягина и Коряна

Матч ТВ11:24

«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева

Sports.ru11:45

«Локомотив» объявил об уходе Коряна и Портнягина

Спорт-Экспресс11:05
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В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

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Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
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Спорт

Церемония закрытия Европейских игр началась в Минске

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Футбол

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Общество

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Происшествия

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Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
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Би-2 высмеяли организацию концерта в Магнитогорске в честь Дня города

Накануне, 29 июня, в Магнитогорске отмечали День города. Одним из хэдлайнеров праздничного концерта была группа Би-2.
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«Секс-рабыни»: Фадеева обвинили в содержании гарема

Продюсера обвинили в содержании гарема.
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Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Обновлено в 11:46
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Футбол

Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

Обновлено в 17:07
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка

Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
Обновлено в 06:03
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
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Хоккей

«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика

"Монреаль" обменял в "Чикаго" форварда Эндрю Шоу, сообщает официальный сайт "Канадиэнс". Взамен клуб получит три драфт-пика.
Обновлено в 17:36
Культура

Умер художник Гильермо Мордилло

Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Ливийская национальная армия объявила об аресте двух граждан Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье об аресте двух турецких граждан.
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Футбол

Набабкин удален с поля в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин был удален с поля в матче Кубка Париматч Премьер против «Спартака».
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено в 14:40
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Один из первых люкс внедорожников – ЗИС-110Ш

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В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поблагодарила поклонников, показав фигуру в бикини

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Общество

Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям

«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
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