Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»РИА Новости 09:38
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив", сообщается на сайте "красно-зеленых". Сезон-2018/19 Джорджевич провел в аренде в тульском "Арсенале". Нападающий сыграл в 27 матчах и забил девять мячей.
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Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды.
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