Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»Sports.ru 09:10
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Космос
В США принимают заявки на туристический полет к МКС на корабле Boeing
Компания Space Adventures начала сбор заявок для туристических полетов на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено в 11:55
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Общество
Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных
Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Политика
Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября
Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута, она посетит Крым 7-11 октября.
Обновлено в 10:46
Авто
Названы регионы РФ, где лучше всего покупать подержанные авто
Калининградская область является лидером списка во возрастным данным машин с пробегом, которым в среднем 15,7 года.
Обновлено в 11:30
Политика
Турция возмущена давлением США из-за покупки российских С-400
Отношения между двумя союзниками по НАТО обострились из-за ряда вопросов, включая планы Анкары приобрести российские системы С-400, задержание сотрудников американской дипмиссии в Турции и несовпадение стратегий в Сирии и Иране.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус»
Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 06:41
Наука
Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия
Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.
Обновлено в 04:02
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Автоспорт
Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады
Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки — дисквалификацией.
Обновлено в 11:03
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Политика
Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам
Обновлено в 10:07
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини
Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Политика
Зеленский вновь просит Раду отправить в отставку Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду отправить в отставку главу МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:26
Политика
Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» не признали вину в суде
Суд рассматривал дело в особом порядке, так как обвиняемый признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 с применением ч. 5 ст. 33 УК) и заключил досудебное соглашение.
Обновлено в 09:18
Политика
Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Чечне проверяют информацию о драке со стрельбой в одной из школ
«СУ СКР по Чеченской Республике организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.
Обновлено в 01:56
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Футбол
Коутиньо покинет «Барселону» и переберется на «Олд Траффорд»
Филипе Коутиньо, возможно, покинет «Барселону» и следующий сезон встретит в цветах футболок АПЛ или Бундеслиги, пишет Marca.
Обновлено в 01:29
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25