Живоглядов перешел в «Локомотив»Sports.ru 09:10

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Космос В США принимают заявки на туристический полет к МКС на корабле Boeing Компания Space Adventures начала сбор заявок для туристических полетов на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.

Общество В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.

Финансы ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.

Общество Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.

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Политика Турция возмущена давлением США из-за покупки российских С-400 Отношения между двумя союзниками по НАТО обострились из-за ряда вопросов, включая планы Анкары приобрести российские системы С-400, задержание сотрудников американской дипмиссии в Турции и несовпадение стратегий в Сирии и Иране.

Гаджеты В России разработали промышленные компьютеры на базе процессора «Эльбрус» Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) разработал и вывел на рынок промышленные компьютеры и модули на базе процессоров "Эльбрус" и МЦСТ-R, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

Наука Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.

Автоспорт Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки — дисквалификацией.

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Политика В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.

Политика Зеленский вновь просит Раду отправить в отставку Климкина Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду отправить в отставку главу МИД Павла Климкина.

Политика Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Гаджеты Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.

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Политика Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.

Происшествия В Чечне проверяют информацию о драке со стрельбой в одной из школ «СУ СКР по Чеченской Республике организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.