Футбол

«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» МурилоSport24.ru 09:04

«Локомотив» официально объявил о переходе защитника «Крузейро» Серкейры Мурило. Как и ожидалось, соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В «Локомотиве» Мурило взял 27-й номер, под которым до последнего времени играл экс-капитан команды Игорь Денисов.
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«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» (фото)

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Представитель защитника «Крузейро» Мурило: «Переговоры в самом разгаре»

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