Футбол
«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» МурилоSport24.ru 09:04
«Локомотив» официально объявил о переходе защитника «Крузейро» Серкейры Мурило. Как и ожидалось, соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В «Локомотиве» Мурило взял 27-й номер, под которым до последнего времени играл экс-капитан команды Игорь Денисов.
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Агент Мурило – о возможном трансфере бразильца в «Локомотив»: «Переговоры идут»
Бомбардир.ру16 июня в 17:37
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