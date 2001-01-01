«Локомотив» обеспечил себе квалификацию Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 06:29

"Локомотив" после ничьи в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2) обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Политика Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Футбол «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступать в РПЛ Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграют в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Политика SpaceX подала иск против правительства США Американская компания SpaceX подала иск против правительства США, при этом суть предъявляемых обвинений не разглашается, пишет The Washington Post.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Происшествия На Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР "Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападающим, ведь он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов в прошлом", — сказано в коммюнике.

Здоровье Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.

Общество КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.

Политика Греф заявил о «хирургической» чистке власти от олигархов при Путине В период с 2000-го по 2007 год банкир занимал должность министра экономического развития и торговли России, до этого нынешний глава Сбербанка был членом коллегии Министерства государственного имущества Российской Федерации и входил в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

Транспорт Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.

Футбол Гвардиола выиграл 27-й трофей в тренерской карьере 14 трофеев Гвардиола выиграл с «Барселоной», 7 с – «Баварией» и 6 – с «Манчестер Сити».

Общество Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Шоу-бизнес Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова. В комментариях звезда отметила, что рост Лукаса - 195 сантиметров.