Футбол
«Локомотив» не устроило предложение «Спартака» по ГильермеMetaratings 10:58
«Спартак» сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке голкипера Гильерме. По информации издания «Спорт-Экспресс», сумма в 500 тысяч евро пока не устраивает «железнодорожников».
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Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено в 12:57
Теннис
Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона, где сыграет с Халеп
Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение Барборе Стрыцовой (Чехия) в полуфинале Уимблдона.
Обновлено в 11:12
Политика
Капитан иранского танкера арестован властями Гибралтара
Обновлено в 13:00
Происшествия
Десять таможенников Домодедово арестованы за взятки
"Судом в отношении десятерых задержанных были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в виде домашнего ареста на срок до сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной отпустили под домашний арест
Обновлено в 08:33
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин снял с должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило макет нового авианосца проекта «Ламантин»
В рамках открывшегося в Петербурге IX Международного военно-морского салона ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) представило макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Меркель сделала важное заявление после нового приступа
На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена слушать государственные гимны сидя, поскольку ранее ее сильно трясло во время этой части встреч с коллегами.
Обновлено в 09:45
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Петров день 2019 — что нельзя делать 12 июля
12 июля все христиане отмечают праздник в честь святых апостолов Петра и Павла.
Обновлено вчера в 18:38
Общество
Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион
Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Музыка
Группировка «Ленинград» выступит на гран-при Формулы 1 в Сочи
Обновлено в 10:18
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей мира
29-летняя поп-певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг Forbes, в котором были названы самые высокооплачиваемые знаменитости планеты.
Обновлено в 00:46
Политика
Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Общество
Овны очень энергичны, а Раки могут поддаться лени
Близнецы будут окружены приятной дружелюбной атмосферой. РАК Раки сегодня могут позволить себе полениться.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери
Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Футбол
Лещук продлил контракт с «Динамо»
"Динамо" продлило соглашение с голкипером Игорем Лещуком. Об этом заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Кличко подтвердил намерения Зеленского изменить руководство Киевом
Мэр Киева и глава городской горадминистрации Виталий Кличко сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил намерения провести изменения системы руководства городом.
Обновлено в 11:43
Политика
Песков прокомментировал выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 08:38