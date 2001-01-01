«Спартак» сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке голкипера Гильерме. По информации издания «Спорт-Экспресс», сумма в 500 тысяч евро пока не устраивает «железнодорожников».

«Локомотив» не устроило предложение «Спартака» по Гильерме

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