Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛРИА Новости вчера в 10:31

Локомотив — Крылья Советов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
23′
Игорь Денисов
49′
Антон Миранчук
54′
55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
55′
56′
Агустин Рохель
Гильерме
57′
62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
63′
Антон Миранчук
65′
69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
73′
Эдер
77′
Алексей Миранчук
84′
85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2.
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