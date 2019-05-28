Футбол
«Локомотив» не намерен продавать братьев МиранчуковNews.ru 06:26
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков. К Миранчукам есть интерес из Европы, но они — основа той команды, которую мы планируем формировать, — цитирует Кикнадзе ТАСС.
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Футбол
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Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
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Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
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В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
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Найден крупнейший за 30 лет изумруд в России
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Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
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