Футбол
«Локомотив» не намерен продавать братьев МиранчуковNews.ru 06:26
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков. К Миранчукам есть интерес из Европы, но они — основа той команды, которую мы планируем формировать, — цитирует Кикнадзе ТАСС.
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