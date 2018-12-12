Футбол

«Локомотив» не наиграл даже на ничью
Царьград
04:40

Шальке-04 — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Хамза Мендиль
Абдул Рахман Баба
16′
Суат Сердар
27′
45′+1′
Игорь Денисов
Бенджамин Голлер
45′+3′
46′
Эдер
Антон Миранчук
Бенджамин Голлер
Амин Харит
59′
65′
Бенедикт Хеведес
Седрик Тойхерт
Ахмед Кутуджу
72′
80′
Джефферсон Фарфан
80′
Джефферсон Фарфан
Федор Смолов
Бенжамен Стамбули
87′
Алессандро Шопф
90′+1′
Да и в первом матче в Москве немцы не имели преимущества, а победы (1:0) добились лишь под самый занавес встречи, использовав стандартное положение.
Царьград04:40

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«Локомотив» не наиграл даже на ничью

Царьград04:40

Начался матч «Шальке» — «Локомотив»

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Шепф: «Шальке» заслуженно победил «Локомотив»

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