Футбол
«Локомотив» не может связаться со своим футболистомВечерняя Москва вчера в 18:13
Руководство столичного «Локомотива» не может связаться с футболистом клуба Игорем Денисовым и его представителями. Игорь Денисов в последний раз был заявлен на матч «Локомотива» с «Ахматом» 13 апреля. На поле футболист не выходил с 3 апреля.
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Кикнадзе: «Денисов на больничном и находится в Санкт-Петербурге. У него отключен телефон»
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