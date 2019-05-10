Футбол

«Локомотив» не может связаться со своим футболистомВечерняя Москва вчера в 18:13

Руководство столичного «Локомотива» не может связаться с футболистом клуба Игорем Денисовым и его представителями. Игорь Денисов в последний раз был заявлен на матч «Локомотива» с «Ахматом» 13 апреля. На поле футболист не выходил с 3 апреля.
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«Локомотив» не может связаться со своим футболистом

Вечерняя Москвавчера в 18:13

Кикнадзе: «Денисов на больничном и находится в Санкт-Петербурге. У него отключен телефон»

Sport24.ruвчера в 15:17

В «Локомотиве» потеряли связь с Денисовым

Газета.Ruвчера в 16:41

В «Локомотиве» заявили, что безуспешно пытаются выйти на связь с Денисовым

RT на русскомвчера в 15:46

Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым

ТАССвчера в 15:33

Руководство «Локомотива» не может связаться с Денисовым

Аргументы и Фактывчера в 17:09

Денисов забил на «Локомотив»? «Он в Питере и у него отключен телефон», - гендиректор железнодорожников

Спорт уик-эндвчера в 16:25
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Происшествия

Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке

Обновлено вчера в 23:08
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика

Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России.
Обновлено вчера в 05:54
Энергетика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Общество

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Политика

Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния

Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Наука

Uber обвинили в увеличении числа пробок в Сан-Франциско

Одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок, так как пользователи отказывались от частного транспорта в пользу всегда доступных и относительно дешевых поездок на такси.
Обновлено 09 мая в 08:19
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Культура

Ольга Серябкина получила травму на съемках нового клипа

Совсем скоро Ольга Серябкина порадует поклонников новым клипом. Однако не съемках не обошлось без происшествия — артистка получила травму.
Обновлено в 02:00
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко

После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика

Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:59
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

Обновлено вчера в 07:39
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Транспорт

МВД сделает тюнинг автомобилей проще

«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Общество

Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии

Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Политика

Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Рекорды во время 26-й волны протестов во Франции не ожидают

Рекордов по количеству участников 26-ой волны протестов во Франции не ожидается.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Происшествия

Четверо рыбаков пропали в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено вчера в 21:20
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Адвокат Вышинского собрал в соцсетях сумму для своего залога

Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, собрал сумму для залога, назначенную ему судом, в социальных сетях.
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О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
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Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
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Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива». Известен своей конфликтностью, часто получал продолжительные дисквалификации. Заслуженный мастер спорта России.
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Василий Кикнадзе
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Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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