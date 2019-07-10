Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме о новом контрактеГазета.Ru 05:33
Голкипер и многолетний лидер московского "Локомотива" Маринато Гилерме, вероятнее всего, покинет клуб по истечении контракта. О ситуации с продлением соглашения россиянина на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба
Чемпионатвчера в 16:38
Кикнадзе назвал условия предложения Гильерме. Но вратарь уйдет зимой в «Спартак»?
Спорт-Экспрессвчера в 16:38
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика
Пушков предложил запретить Катамадзе въезд в Россию
Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Дмитрове овчарка покусала 8-летнего ребенка
В подмосковном Дмитрове собака, сорвавшаяся с повода, напала на 8-летнего мальчика и сильно покусала его.
Обновлено в 05:22
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеёй
ИА «Ореанда-Новости» В МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при встрече со змеёй.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России
Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов).
Обновлено в 05:26
Футбол
«Я сидел и думал, что провалюсь со стула». Тарасов сдержал обещание и рассказал об уходе из «Локомотива»
Российский полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о своей травме и уходе из «Локомотива».
Обновлено в 06:24
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Энергетика
Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
Опрос проводился среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах Украины, с 25 июня по 7 июля.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Онкооптимизм из Института Кюри
Социальных аналогий не подсказываю, читателям газеты "Солидарность" они должны быть ясны.
Обновлено в 02:30
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Акционер «Рустави-2» требует отставки гендиректора канала
Ранее Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.
Обновлено в 06:28
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Барнауле загорелся строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Общество
Москалькова рассказала об отношении к гомосексуалам в России
России удается найти баланс терпимости к разным вероисповеданиям, культурным и другим предпочтениям, в том числе сексуальным, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 04:43
Общество
Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку
Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Общество
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности
Госдума приняла законопроект, согласно которому людям с инвалидностью больше не придется предоставлять бумажные справки, чтобы подтвердить ее.
Обновлено вчера в 08:22
Музыка
Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны.
Обновлено в 03:50
Политика
Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы
Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07