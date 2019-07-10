Футбол

«Локомотив» не может договориться с Гилерме о новом контрактеГазета.Ru 05:33

Голкипер и многолетний лидер московского "Локомотива" Маринато Гилерме, вероятнее всего, покинет клуб по истечении контракта. О ситуации с продлением соглашения россиянина на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор "железнодорожников" Василий Кикнадзе.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Локомотив» не может договориться с Гилерме о новом контракте

Газета.Ru05:33

Гильерме меняет состав

Soccer.ru02:45

«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба

Чемпионатвчера в 16:38

Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить предложение другого клуба по контракту Гилерме

ТАССвчера в 17:10

Василий Кикнадзе: «Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет»

Sports.ruвчера в 17:02

Кикнадзе: «Скорее всего, Гилерме покинет „Локомотив“ в конце года. Его хочет другой московский клуб»

Sport24.ruвчера в 16:36

Кикнадзе назвал условия предложения Гильерме. Но вратарь уйдет зимой в «Спартак»?

Спорт-Экспрессвчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика

Пушков предложил запретить Катамадзе въезд в Россию

Член Совфеда Алексей Пушков предложил запретить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Дмитрове овчарка покусала 8-летнего ребенка

В подмосковном Дмитрове собака, сорвавшаяся с повода, напала на 8-летнего мальчика и сильно покусала его.
Обновлено в 05:22
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье

В МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеёй

ИА «Ореанда-Новости» В МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при встрече со змеёй.
Обновлено в 03:18
Здоровье

Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России

Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов).
Обновлено в 05:26
Футбол

«Я сидел и думал, что провалюсь со стула». Тарасов сдержал обещание и рассказал об уходе из «Локомотива»

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о своей травме и уходе из «Локомотива».
Обновлено в 06:24
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Энергетика

Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Экономика

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой

Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины

Опрос проводился среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах Украины, с 25 июня по 7 июля.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Здоровье

Онкооптимизм из Института Кюри

Социальных аналогий не подсказываю, читателям газеты "Солидарность" они должны быть ясны.
Обновлено в 02:30
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено вчера в 23:44
Политика

Акционер «Рустави-2» требует отставки гендиректора канала

Ранее Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию.
Обновлено в 06:28
Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО

Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Барнауле загорелся строительный супермаркет

Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Общество

Москалькова рассказала об отношении к гомосексуалам в России

России удается найти баланс терпимости к разным вероисповеданиям, культурным и другим предпочтениям, в том числе сексуальным, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 04:43
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Обновлено в 05:08
Здоровье

Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Обновлено вчера в 01:59
Общество

Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности

Госдума приняла законопроект, согласно которому людям с инвалидностью больше не придется предоставлять бумажные справки, чтобы подтвердить ее.
Обновлено вчера в 08:22
Музыка

Шнурова обвинили в провоцировании гражданской войны

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин, ранее обвинивший фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в распространении импотенции, заявил, что артист провоцирует начало гражданской войны.
Обновлено в 03:50
Политика

Сванидзе оценил призыв журналиста из ФРГ снести памятник Победы

Российский журналист и историк Николай Сванидзе, комментируя URA.RU слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа, заявившего о необходимости снести памятник Победы на Прохоровском поле, назвал такую позицию неразумной.
Обновлено в 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гильерме Маринато
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Кикнадзе
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное