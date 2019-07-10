Футбол

«Локомотив» не может договориться с ГилермеРоссийская газета 00:21

Вратарь сборной России Маринато Гилерме по всей видимости покинет "Локомотив" в конце нынешнего года. Клуб не может договориться с игроком о новом контракте. На состоявшейся встрече "Локомотива" с болельщиками одной из главных тем стало будущее в клубе голкипера Гилерме.
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«Локомотив» не может договориться с Гилерме о новом контракте

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