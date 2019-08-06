Футбол
«Локомотив» назвал сроки возвращения ЭдераLiveSport.ru 06:39
«Локомотив» сообщил сроки восстановления нападающего Эдера, который перенес операцию после перелома пястной кости. Как отмечает официальный сайт «железнодорожников», операция прошла успешно, и в среду футболист будет выписан из больницы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
Согласно оценке экспертов, ограничительные меры замедляли темпы роста ВВП в среднем на 0,2% ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 08:09
Футбол
Деспотович забил невероятный гол через себя «Ахмату». Видео, интервью
Если вы ещё не видели, то вот гол, который вчера нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович забил в ворота «Ахмата».
Обновлено в 07:00
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Huawei P30 и P30 Pro заметно подешевели
Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается от 525 долларов.
Обновлено в 06:55
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.
Обновлено в 08:18
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Соединенные Штаты признали КНР страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в заявлении минфина США.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидировали
Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.
Обновлено в 04:18
Политика
В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко
Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:49
Футбол
Роналду одобрил возможный переход Икарди в «Ювентус»
Обновлено в 07:35
Наука
Обнаружен еще один способ превратить соленую воду в пресную
Специалисты Принстонского университета разработали способ опреснения соленой воды. Ученые усовершенствовали метод мембранной перегонки.
Обновлено в 05:29
Культура
Начался приём заявок на региональный этап конкурса «Лидер XXI века»
Приём заявок на участие в региональном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений «Лидер XXI века» начался 5 августа.
Обновлено в 05:21
Энергетика
Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
В июле российский авторынок просел на 2%
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле 2019 года в России было продано 139 968 новых легковых автомобилей — на 2,4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Две чемпионки мира по кикбоксингу утонули в Крыму
Действующая и бывшая чемпионки по мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время купания в шторм.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек
Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26