Футбол

«Локомотив» назвал сроки возвращения ЭдераLiveSport.ru 06:39

«Локомотив» сообщил сроки восстановления нападающего Эдера, который перенес операцию после перелома пястной кости. Как отмечает официальный сайт «железнодорожников», операция прошла успешно, и в среду футболист будет выписан из больницы.
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«Локомотив» потерял Эдера на три недели

Матч ТВ05:58

Форвард «Локомотива» Эдер пропустит три недели после операции

Sports.ru06:24

«Локомотив» назвал сроки восстановления Эдера

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Эдер перенес операцию и должен вернуться на поле через три недели

РИА Новости06:03

Эдер перенес операцию и пропустит три недели

Sport24.ru06:08

«Локомотив» потерял Эдера на три недели

Sportbox.RU05:58

Эдер перенес операцию и должен вернуться через три недели

Спорт-Экспресс05:47
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Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено вчера в 12:54
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика

ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Экономика

МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

Согласно оценке экспертов, ограничительные меры замедляли темпы роста ВВП в среднем на 0,2% ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 08:09
Футбол

Деспотович забил невероятный гол через себя «Ахмату». Видео, интервью

Если вы ещё не видели, то вот гол, который вчера нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович забил в ворота «Ахмата».
Обновлено в 07:00
Транспорт

«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Гаджеты

Huawei P30 и P30 Pro заметно подешевели

Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается от 525 долларов.
Обновлено в 06:55
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Путешествия

Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах

41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.
Обновлено в 08:18
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Соединенные Штаты признали КНР страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в заявлении минфина США.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия

Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидировали

Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.
Обновлено в 04:18
Политика

В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко

Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:49
Футбол

Роналду одобрил возможный переход Икарди в «Ювентус»

Обновлено в 07:35
Наука

Обнаружен еще один способ превратить соленую воду в пресную

Специалисты Принстонского университета разработали способ опреснения соленой воды. Ученые усовершенствовали метод мембранной перегонки.
Обновлено в 05:29
Культура

Начался приём заявок на региональный этап конкурса «Лидер XXI века»

Приём заявок на участие в региональном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений «Лидер XXI века» начался 5 августа.
Обновлено в 05:21
Энергетика

Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

Обновлено в 05:59
Экономика

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Авто

В июле российский авторынок просел на 2%

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июле 2019 года в России было продано 139 968 новых легковых автомобилей — на 2,4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Две чемпионки мира по кикбоксингу утонули в Крыму

Действующая и бывшая чемпионки по мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время купания в шторм.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек

Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26
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