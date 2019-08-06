Футбол
«Локомотив» назвал сроки восстановления ЭдераЧемпионат 06:06
Нападающий «Локомотива» Эдер перенёс операцию в больнице РЖД после перелома пястной кости.
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Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Общество
Прокуратура Москвы проверяет факты участия детей в незаконных акциях
Московская прокуратура проводит проверку по фактам участия в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа людей с малолетними детьми и несовершеннолетних.
Обновлено в 06:53
Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено вчера в 16:49
Наука
В Башкирии начат поиск опустошителя могил
Обновлено вчера в 00:58
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору красного вина
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина на примере вин Кубани. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:09
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Московские врачи решили ампутировать руку избитой девочки из Ингушетии
По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, на правой руке девочки имеется точная граница между погибшими и целыми тканями.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
ВМФ России получит новую противолодочную управляемую ракету
Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект. Сообщается, что ракета напоминает матрешку.
Обновлено в 06:29
Энергетика
Одесситов пригрозили оставить без тепла
Отопительный сезон в Одессе в 2019 году может быть сорван из-за задолженности производителей тепла.
Обновлено в 06:29
Экономика
Акции «Уралкалия» выросли почти на 17%
Акции «Уралкалия» на Московской бирже по состоянию на 10:13 выросли на 16,83%, до 117,28 руб. за бумагу.
Обновлено в 03:31
Политика
Россельхознадзор уничтожил 32 тысячи тонн санкционных продуктов
С момента подписания в 2015 году указа об уничтожении продуктов, запрещённых к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго, Россельхознадзор ликвидировал более 32 тысяч тонн незаконно ввезённой растительной и животноводческой продукции.
Обновлено вчера в 11:45
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Футбол
Головин: сейчас не ушел бы ни в «Реал, ни в „Барселону“»
Не важно, кто бы звал – "Реал" или "Барселона". Уходить и менять команды каждый год – так мне не нравится.
Обновлено в 05:53
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидировали
Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.
Обновлено в 04:18
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Космос
«Тепловые прожекторы» охладят города без затрат энергии
Алюминий отражает солнечные лучи, а полидиметилсилоксан абсорбирует тепло из воздуха.
Обновлено в 06:10
Политика
Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
Обновлено в 00:56
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития не поддержало запрет продажи алкоголя с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Президентский Совет по правам человека обратится в СК, прокуратуру и МВД из-за действий силовиков на акциях протеста
Обновлено в 03:30
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:43
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Происшествия
На станции под Челябинском загорелась электричка
Под Челябинском на станции Бишкиль загорелся головной вагон электрички.
Обновлено в 06:48