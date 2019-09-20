Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Локомотив» намерен приобрести нападающего «Бетиса» Морона

Нападающий «Бетиса» Лорен Морон может продолжить карьеру в России. В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Локомотив». По информации Goal.com, представители московского клуба уже сделали предложение по трансферу испанца.
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Источник: «Локомотив» претендует на нападающего «Бетиса»

Спорт-Экспресс11:07

«Бетис» не опустит Лорена Морона в «Локомотив»

Sport24.ru10:57

СМИ: «Локомотив» заинтересовался нападающим «Бетиса»

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СМИ: «Локомотив» заинтересовался нападающим «Бетиса»

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«Локомотив» сделал солидное предложение по форварду «Бетиса» Морону

Чемпионат10:51

«Локомотив» намерен приобрести форварда «Бетиса» Морона

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