Футбол

«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника МурилоСоветский спорт 03:53

Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes. По информации источника, вице-чемпионы России готовы заплатить за 22-летнего бразильца 2,5 миллиона евро.
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«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило

Советский спорт03:53

В Бразилии сообщили о желании «Локомотива» приобрести защитника «Крузейро» Мурильо

Sport24.ru03:52

«Локомотив» готов заплатить € 2,5 млн за защитника «Крузейро» Мурильо

Чемпионат03:17

СМИ: «Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за переход Мурильо

РИА Новости03:49

СМИ: «Локомотив» предложил 2,5 миллиона за 22-летнего бразильца

Спорт-Экспресс03:40

СМИ: «Локомотив» готов заплатить 2,5 миллиона евро за защитника молодежной сборной Бразилии

Матч ТВ03:50

«Локомотив» нашёл усиление в Бразилии

Sport.ru03:43
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Даудов отреагировал на снос чеченских указателей под Кизляром

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Песков рассказал о вопросах про Голунова на прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказал, что среди вопросов, поступающих на прямую линию с президентом, есть вопросы про дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 05:48
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Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
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Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

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Обновлено в 05:46
Общество

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Общество

У Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение

Состояние Бари Алибасова резко ухудшилось. Сейчас врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение в желудке.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря

Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

В Тамбове проходят тренировки женского спецназа

Обновлено в 05:06
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Грозном начали проверку из-за видео драки школьников с полицейскими

Обновлено в 04:57
Происшествия

ФСИН проверяет «Бутырку»

Правозащитник подчеркнул, что СИЗО не переполнен и заключенных вполне можно было распределить по камерам в соответствии с теми преступлениями, в которых их обвиняют.
Обновлено в 05:37
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Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Интернет

«Яндекс» тестирует приложение с дополненной реальностью

Приложение позволяет смотреть и снимать видео, автоматически распознавая предметы одежды на людях в кадре, обсуждать отдельные элементы стиля с другими пользователями, а также примерять виртуальные аксессуары и маски.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Общество

Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Обновлено в 04:44
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45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину

Гитариста группы "Бахыт-компот" не пустили из России на Украину и запретили въезд на 3 года.
Обновлено в 05:03
Авто

Mercedes-Benz представила семиместный кроссовер GLB

На первоначальном этапе Mercedes-Benz предложит две модификации кроссовера: GLB 250 и GLB 250 4MATIC, стоимость которых будет объявлена ближе к старту продаж.
Обновлено в 00:15
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
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