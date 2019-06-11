Футбол
«Локомотив» намерен купить защитника молодёжной сборной БразилииNews.ru 04:35
Московский футбольный клуб «Локомотив» нацелился на защитника «Крузейро» Мурило. Как сообщает Superesportes, руководство «железнодорожников» готово заплатить за 22-летнего футболиста €2,5 млн в летнее трансферное окно.
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Футбол
Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян впервые показала лицо младшего сына
На днях Ким Кардашьян впервые поделилась фото младшего сына Псалма.
Обновлено в 02:51
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»
В столице задержан подозреваемый в разгроме редакции издания «Сноб» на Берсеневской набережной, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с прогулки с младшим сыном
Елизавета Боярская на прогулке с полугодовалым сыном На фото Боярская стоит на детской площадке и улыбается сыну, сидящему в коляске.
Обновлено в 03:52
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 05:30
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом
Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Общество
В Лондоне выставлен на аукцион локон волос Бетховена
На торги выставлен локон волос знаменитого немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Обновлено в 06:00
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв
На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 01:28
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Елена Беркова стала самой откровенно одетой гостьей «Кинотавра»
В своем микроблоге Елена поведала, что откровенный наряд был создан российским дизайнером по ее собственному эскизу.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 09:59
Спорт
Заварзина раскритиковала министра спорта РФ из-за ситуации с мужем
Жена двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда Алена Заварзина раскритиковала министра спорта РФ Павла Колобкова из-за ситуации с мужем.
Обновлено в 04:52
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Более четырех тысяч черепах под видом капусты пытались ввезти в РФ
В Оренбургской области на таможне задержали человека, который пытался ввезти в Россию 4,1 тыс. живых черепах в 24 мешках под видом семи тонн свежей капусты.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую
По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Футбол
Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»
Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может перейти в «Ланс», утверждает Lensois.
Обновлено в 03:01
Политика
Зеленский записал обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Потребительская уверенность россиян за год снизилась вдвое
Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до -16 пунктов.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10