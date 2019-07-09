Футбол
«Локомотив» наградили серебряными медалями чемпионата РоссииNews.ru 13:27
Футболистов и тренерский штаб московского футбольного клуба «Локомотив» наградили медалями за второе место в Российской премьер-лиге сезона-2018/19. Об этом сообщает корреспондент News.ru со встречи руководства клуба с болельщиками.
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