Футбол

«Локомотив» наградили серебряными медалями чемпионата РоссииNews.ru вчера в 13:27

Футболистов и тренерский штаб московского футбольного клуба «Локомотив» наградили медалями за второе место в Российской премьер-лиге сезона-2018/19. Об этом сообщает корреспондент News.ru со встречи руководства клуба с болельщиками.
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Открытый микрофон. «Локомотив» провел встречу с болельщиками перед стартом РПЛ

ТАССвчера в 21:31

«Локомотиву» вручили серебряные медали

Спорт-Экспрессвчера в 13:36

«Локомотив» получил серебряные медали чемпионата России

Sport24.ruвчера в 13:28

«Локомотиву» вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19

Sport.ruвчера в 14:13

«Локомотиву» вручили серебряные медали РПЛ

Газета.Ruвчера в 14:00

Прядкин – болельщикам «Локомотива»: «Свистеть не надо в мой адрес, выслушайте пару минут»

Sports.ruвчера в 14:42

Стаканы - «золотникам», контракты - Гилерме и Баринову

Советский спортвчера в 14:26
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Политика

В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина

Обновлено в 04:58
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Никита Пресняков дал родным повод для гордости

Накануне коллектив Преснякова MULTIVERSE впервые за все время своего существования выступила с концертом в Европе, на крупном музыкальном фестивале, и своим выступление дал родным повод для гордости.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России

Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
Обновлено в 03:50
Экономика

Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодия

В рамках направления fee development группа получила 7,1 млрд руб. В первом полугодии ПИК реализовал 841 тыс. кв. м жилья, что незначительно меньше показателя прошлого года — 843 тыс. кв. м. В продажу ПИК также вывел меньший объем жилья — в продаже появился один объект площадью 687 тыс. кв. м против двух объектов площадью 871 тыс. кв. м годом ранее.
Обновлено в 05:02
Наука

Ученые назвали новый способ эффективного похудения

Обновлено в 04:26
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Кино

Звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет Саб-Зиро в экранизации Mortal Kombat

Обновлено в 03:36
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Экономика

В Минфине нашли новое объяснение падению реальных доходов россиян

Глава министерства финансов Антон Силуанов нашел очередное объяснение, почему реальные доходы россиян постоянно снижаются.
Обновлено в 04:43
Общество

ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Футбол

Пике придется заплатить 2 миллиона евро за долги по налогам

В 2016 году Пике обязали выплатить 2,1 миллиона в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год.
Обновлено в 03:59
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Экономика

Forbes назвал богатейших чиновников и депутатов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых российских чиновников и депутатов.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
Обновлено в 04:29
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

В Коннектикуте умер актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в картинах "Люди в черном" и "Люди в черном-2".
Обновлено в 04:13
Армия и оружие

Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге

Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
Обновлено в 05:02
Политика

Большинство украинцев положительно оценивают Зеленского как политика

Почти 70% украинцев положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому, говорится в данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 04:00
Авто

В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus

Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено 08 июля в 04:30
Общество

В России упростили процедуру получения инвалидности

Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

Обновлено вчера в 17:41
Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Через две недели в Тайланде компания Mitsubishi Motors представит вездеход Pajero Sport в обновлённом варианте.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии

У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Политика

Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости

Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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