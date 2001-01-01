«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»Вести.Ru 15:32

Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном. Голландец может обойтись столичным "железнодорожникам" в 8 миллионов евро. Именно такова его нынешняя рыночная стоимость.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400 Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Футбол «Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Общество Беглов потребовал снизить тарифы на ЖКХ в Санкт-Петербурге Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ресурсоснабжающие организации минимизировать расходы, чтобы добиться заморозки или снижения тарифов с 1 июля.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Кино Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь» На ютьюб-канале Lionsgate Movie появился первый тизер-трейлер картины «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Общество На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.

Политика В США нашли новое доказательство фальсификации высадки на Луну Исследователь из США Фил Поллинг нашел новое доказательство того, что никакой высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году могло и не быть.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Гаджеты На Indiegogo за $300 предлагают смартфон Kingrow K1 с E Ink экраном Батарея в смартфоне по современным меркам тоже не демонстрирует рекордный объём — всего 3100 мАч, но за счет E Ink этого достаточно для работы всей системы.

Футбол Футболист «Тоттенхэма» Моура заявил о нехватке билетов на финал ЛЧ В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано», сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Авто В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30 Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Футбол Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию» Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.