Футбол

«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»Вести.Ru 15:32

Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном. Голландец может обойтись столичным "железнодорожникам" в 8 миллионов евро. Именно такова его нынешняя рыночная стоимость.
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Форвард «Тоттенхэма» Янссен может перейти в «Локомотив»

Советский спорт15:39

СМИ: «Локомотив» может приобрести форварда «Тоттенхэма»

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«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»

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«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

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«Локомотив» интересуется форвардом «Тоттенхэма» Янссеном

Sports.ru15:20

«Локомотив» может приобрести форварда «Тоттенхэма»

Sport.ru14:43

«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма»

Soccer.ru14:29
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
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Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД

Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
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Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
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«Крылья Советов» выиграли первый стыковой матч в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов".
Обновлено в 14:13
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

Беглов потребовал снизить тарифы на ЖКХ в Санкт-Петербурге

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал ресурсоснабжающие организации минимизировать расходы, чтобы добиться заморозки или снижения тарифов с 1 июля.
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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
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Кошка в английском городке почти неделю дурачила спасателей

Обновлено в 12:03
Игры

Death Stranding выйдет в ноябре

Обновлено вчера в 11:58
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

На ютьюб-канале Lionsgate Movie появился первый тизер-трейлер картины «Рэмбо: Последняя кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Психолог рассказала, как справиться с волнением перед экзаменами

Психолог Елена Романова рассказала, как можно уменьшить стресс перед экзаменами.
Обновлено в 15:54
Общество

На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер

Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Игры

Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для ПК

Обновлено в 14:00
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Здоровье

Роскачество планирует проверить гамбургеры из фастфуда на наличие антибиотиков

Роскачество намерено проверить гамбургеры, продающиеся в заведениях фастфуда, на наличие антибиотиков.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Обновлено в 13:30
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Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Политика

В США нашли новое доказательство фальсификации высадки на Луну

Исследователь из США Фил Поллинг нашел новое доказательство того, что никакой высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году могло и не быть.
Обновлено в 09:10
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Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
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Ливень с градом обрушился на Москву

Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Культура

Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»

Обновлено в 10:53
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Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Гаджеты

На Indiegogo за $300 предлагают смартфон Kingrow K1 с E Ink экраном

Батарея в смартфоне по современным меркам тоже не демонстрирует рекордный объём — всего 3100 мАч, но за счет E Ink этого достаточно для работы всей системы.
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Футболист «Тоттенхэма» Моура заявил о нехватке билетов на финал ЛЧ

В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано», сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Обновлено в 16:17
Авто

В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30

Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.
Обновлено в 12:56
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МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
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Армия и оружие

На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач

На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
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