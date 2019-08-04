Московский "Локомотив" хочет приобрести российского нападающего чешской "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщает Betting Insider. Клуб оказался заинтересован в укреплении линии атаки после того, что перуанский футболист Джефферсон Фарфан выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Происшествия Российские туристы из болгарского Бургаса вылетели в Москву Российские туристы, которые из-за проблем с самолетами авиаперевозчика Bulgaria Air были вынуждены провести больше суток в Бургасе, наконец-то, вылетели в Москву.

Шоу-бизнес В Сети появились фото со свадьбы Хайди Клум и Тома Каулитца В Сети появились фото и видео, на которых вместе собрано все семейство, включая четверых детей Клум от брака с британским певцом Силом и Билл Каулитц, брат-близнец Тома, вокалист Tokio Hotel.

Общество Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Гаджеты Ноутбук Samsung Galaxy Book S появился на официальных изображениях В Твиттере появились пресс-изображения нового ноутбука Samsung – Galaxy Book S. Предположительно, лэптоп будет построен на базе SoC Qualcomm Snapdragon 855.

Армия и оружие НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.

Происшествия В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.

Политика NYT: Иран поставляет нефть в обход санкций Минимум 12 иранских танкеров продолжают доставки нефти иностранным государствам, несмотря на санкции, введённые США.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Конфликт у кафе «Учкудук» на Васильевском закончился стрельбой В минувшую субботу, 3 августа ссора и драка рядом с кафе «Учкудук» на Васильевском острове закончились стрельбой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Происшествия После смертельного ДТП на Волжской ГЭС возбудили уголовное дело По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.

Происшествия Власти Иркутской области завершат выдачу компенсаций до 10 августа Выдача компенсаций за утрату имущества из-за наводнения в Иркутской области завершится 10 августа, заявил губернатор области Сергей Левченко.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщает агентство ISNA.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Общество Названо число россиян с перспективой остаться без работы В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек.

Космос Умер создатель шкалы развития цивилизаций академик Николай Кардашев В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Происшествия Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку Автомобиль Kia Rio, по вине водителя которого сегодня в уральской столице ранним утром погибли водитель и пассажир такси, был угнан с улицы 40 лет ВЛКСМ.

Космос Земляне придумали, как связаться с инопланетянами: российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект При инвестиционной поддержке российского миллионера в ближайшее время астрономы начнут сканировать ночное небо, чтобы наблюдать за наносекундными вспышками звезд, и для этого будет использоваться особая технология «Веритас».