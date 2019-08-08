Футбол
«Локомотив» на станции «Динамо»: дерби возвращается из Химок в МосквуИзвестия 17:01
С весны 2013 года «Динамо» ни разу не обыгрывало «Локомотив». И к предстоящему матчу красно-зеленые подходят в статусе фаворита.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено в 21:14
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.
Обновлено в 13:53
Политика
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает газета Gibraltar Chronicle.
Обновлено в 05:28
Футбол
Погба все еще надеется на переход в «Реал»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба все еще надеется перейти в мадридский "Реал", сообщает Marca.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Волк напал на спящих в палатке туристов
Обновлено в 17:53
Кино
Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана
Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьёрнссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Космос
Космонавтов перед дальними полетами, возможно, придется оперировать для защиты от радиации
Специалист добавил, что по некоторым данным, космическая радиация может вызывать болезнь Альцгеймера, поэтому прежде чем послать экспедицию, к примеру, на Марс, можно провести некоторые манипуляции с ответственными за болезнь участками мозга.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Финансы
Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено в 23:00
Политика
Жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
Обновлено в 06:32
Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
Обновлено в 00:19
Авто
Названы самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто
Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено в 12:10
Авто
Fiat хочет создать конкурента Hyundai Creta
Обновлено в 09:08
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 22:11