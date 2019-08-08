С весны 2013 года «Динамо» ни разу не обыгрывало «Локомотив». И к предстоящему матчу красно-зеленые подходят в статусе фаворита.

«Локомотив» на станции «Динамо»: дерби возвращается из Химок в Москву

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