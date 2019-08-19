Футбол

«Локомотив» может проводить домашние матчи ЧЛ в «Лужниках»Аргументы и Факты 11:38

ФК «Локомотив» может проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», передает ТАСС. По словам генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе, окончательное решение о месте проведения матчей будет принято после жеребьевки группового этапа турнира.
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