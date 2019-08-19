ФК «Локомотив» может проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», передает ТАСС. По словам генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе, окончательное решение о месте проведения матчей будет принято после жеребьевки группового этапа турнира.

«Локомотив» может проводить домашние матчи ЧЛ в «Лужниках»

Гаджеты OnePlus 7T и 7T Pro представят уже в конце сентября Многочисленные слухи твердят, что вскоре компания OnePlus представит смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro.

Политика Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.

Политика Экс-депутат Нацсобрания Франции призвал к возвращению России в G8 Французский политик, бывший депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал к возращению Россию в G8 и отмене антироссийских санкций, которые противоречат интересам Франции.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Политика Путин отметил любезность Макрона, разместившего россиян в тени Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за размещение российской делегации в тени.

Футбол ЦСКА включил в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего голкипера Московский ЦСКА включил 15-летнего вратаря Владислава Торопа в заявку команды на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

Политика Грозит опасность: французы напомнили Макрону о страсти Путина к дзюдо "Сфокусированному на шахматной партии Макрону стоит опасаться, как бы экс-агент КГБ не предался своей страсти к дзюдо: опасный боец, Путин добился мастерства в искусстве выжидания момента, когда противник потеряет равновесие, чтобы положить его на лопатки", - предостерегает газета.

Экономика Минприроды предлагает бизнесу оплатить мусорную реформу Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы.

Политика Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.

Технологии «ВКонтакте» представила нового операционного директора Социальная сеть «ВКонтакте» представила своего нового операционного директора.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Происшествия Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном туристическом курорте Медики попытались реанимировать ребенка, однако их усилия были безуспешны. Позже его мать обнаружила, что ее 29-летний супруг также исчез.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Кино Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.

Происшествия В Минтрансе оценили защиту российских аэропортов от птиц Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё – невозможно ничего сделать.

Экономика Бундесбанк допустил возможность рецессии в Германии По оценкам немецкого ЦБ, спад в крупнейшей экономике еврозоны может продолжиться в течение двух кварталов подряд.

Происшествия Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.

Технологии Бутерин предложил новую модель проверки транзакций эфириума Виталик Бутерин предлагает перейти на новую модель проверки транзакций эфириума, чтобы улучшить масштабируемость и заинтересовать крупные организации.

Общество Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.

Авто Китайский кроссовер Brilliance V3 доехал до России Российские дилеры китайской марки Brilliance открыли продажи компактного кроссовер V3.