Футбол

«Локомотив» может купить защитника «Галатасарая»Sport.ru 08:28

Локомотив интересуется игроком сборной Норвегии и турецкого Галатасарая. Виталий Денисов перешёл в "Рубин" Московский клуб собирается купить Мартина Линнеса, который выступает на позиции центрального защитника.
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«Локомотив» претендует на защитника сборной Норвегии

Советский спорт07:46

Источник: «Локомотив» предложил € 6 млн за защитника «Галатасарая» Линнеса

Чемпионат07:46

«Локомотив» может купить защитника «Галатасарая»

Sport.ru08:28

«Локомотив» может приобрести защитника «Галатасарая» Линнеса за 6 млн евро

Sports.ru07:49

СМИ: «Локомотив» предложил 6 миллионов евро за защитника «Галатасарая»

Матч ТВ07:47

«Локомотив» предложил 6 млн евро за норвежского защитника «Галатасарая»

Sport24.ru07:17

СМИ: «Локомотив» готов заплатить 6 миллионов евро за защитника сборной Норвегии

Спорт-Экспресс07:27
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Политика

В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием

Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями

Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".
Обновлено в 00:50
Общество

Почему на строительстве стадионов в Катаре погибли 1400 рабочих из Непала?

К проблемам рабочих в Катаре, которые готовят страну к ЧМ-2022, не принято относиться всерьёз.
Обновлено в 10:23
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона

Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Спорт

Россияне завоевали золото в стрельбе из винтовки на Европейских играх

Обновлено в 09:01
Общество

Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград

Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров

В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Здоровье

Названы вредные для здоровья элементы правильного питания

Обновлено в 10:21
Политика

В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе

Обновлено в 07:56
Политика

Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Авто

Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом

Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Стриженовой отличилась на экзаменах в МГУ

Прошлым летом Александра была зачислена в МГУ на социологический факультет. Первый год обучения прошел для неё очень успешно.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Александр Цекало подарил молодой жене дорогое кольцо

58-летний продюсер Александр Цекало недавно женился на художнице Дарине Эрвин. Разница в возрасте между супругами – 30 лет.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек

В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.
Обновлено в 10:34
Музыка

«Сонин секрет» откроют в Питере

Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.
Обновлено вчера в 02:49
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Бентанкуром

Обновлено в 10:34
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика

Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с Грузией

Обновлено в 10:30
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.
Обновлено в 10:35
Футбол

РФС снял с «Мордовии» три очка в первенстве ФНЛ

Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с «Мордовии» три турнирных очка в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие

МИД: США возвращаются к ядерному планированию времен «холодной войны»

США возвращаются к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
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Мартин Линнес
Норвежский футболист
Норвежский футболист, полузащитник клуба «Галатасарай» и сборной Норвегии.
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