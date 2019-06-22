«Локомотив» может купить защитника «Галатасарая»Sport.ru 08:28

Локомотив интересуется игроком сборной Норвегии и турецкого Галатасарая. Виталий Денисов перешёл в "Рубин" Московский клуб собирается купить Мартина Линнеса, который выступает на позиции центрального защитника.

Политика В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.

Армия и оружие Трамп: в случае войны Иран столкнется с невиданными разрушениями Дональд Трамп считает, что в случае войны с США Иран столкнется с "невиданными доселе разрушениями".

Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

Происшествия В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.

Общество Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay.

Происшествия В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.

Политика В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".

Футбол Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.

Политика Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

Авто Самые распространенные проблемы Volkswagen Polo Sedan с пробегом Volkswagen Polo Sedan является ярким примером адаптации автомобиля на глобальной платформе под нужды локального рынка с организацией местного производства.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Стриженовой отличилась на экзаменах в МГУ Прошлым летом Александра была зачислена в МГУ на социологический факультет. Первый год обучения прошел для неё очень успешно.

Шоу-бизнес Александр Цекало подарил молодой жене дорогое кольцо 58-летний продюсер Александр Цекало недавно женился на художнице Дарине Эрвин. Разница в возрасте между супругами – 30 лет.

Происшествия В Дагестане в аварии с микроавтобусом пострадали 11 человек В Бабаюртовском районе Дагестана в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 11 человек.

Музыка «Сонин секрет» откроют в Питере Завтра, в День памяти и скорби, в четыре часа утра на открытой площадке на Малой Садовой в Северной столице петербуржцам и гостям города будет показан спектакль Липецкого государственного театра кукол 'Сонин секрет'.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.

Происшествия Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково» Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Происшествия Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.

Футбол РФС снял с «Мордовии» три очка в первенстве ФНЛ Палата по разрешению споров РФС приняла решение снять с «Мордовии» три турнирных очка в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.

Армия и оружие МИД: США возвращаются к ядерному планированию времен «холодной войны» США возвращаются к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу.