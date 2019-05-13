Футбол
«Локомотив» может купить полузащитника «Флуминенсе»Metaratings 06:23
Доди начинал карьеру в команду «Крисиума», за которую играл с 2014 по 2018 году, после чего перешёл во «Флуминенсе». Напомним, что ранее Нобель Арустамян рассказал о возможном приходе в «Локомотив» игрока «Ростова».
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