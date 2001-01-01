Футбол
«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евроSports.ru вчера в 15:53
Израильтянин выступает на позиции опорника – именно эту позицию планирует усилить главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Экономика
Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг
Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.
Обновлено в 06:15
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ
США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:56
Футбол
Футболисты «Нефтчи» все-таки вылетели на игру с «Арсеналом»
Футболисты «Нефтчи» с серьезной задержкой вылетели из Баку в Москву, передает «Спорт Экспресс». Они ожидали отправления примерно с 6 утра.
Обновлено в 06:37
Авто
Контрабандный суперкар Ferrari 360 Spider раздавили бульдозером
По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте, огромный бульдозер демонстративно раздавил итальянский суперкар Ferrari 360 Spider, который попал в страну нелегальным путем.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Ростове мать запрещала врачам оперировать ее сына с аппендицитом
Агрессивная мать запрещала медикам проводить операцию ее сыну — у ребенка обострился аппендицит.
Обновлено в 05:05
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова
Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.
Обновлено в 10:01
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Милан» проиграл «Баварии» в Международном кубке чемпионов
Обновлено в 01:18
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика
Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "российское дело", заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ
Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:12
Футбол
«Ювентус» обыграл в серии пенальти «Интер»
Туринский "Ювентус" в серии пенальти переиграл миланский "Интер" в матче Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 09:46
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Экономика
Агаларов отказался строить космодром Восточный
Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Обновлено в 09:29
Здоровье
Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин
Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
Обновлено в 07:21
Кино
Тарантино посетит премьеру фильма «Однажды в Голливуде» в Москве
Американский режиссер Квентин Тарантино приедет в Москву на российскую премьеру своего нового фильма «Однажды в Голливуде», которая состоится 7 августа.
Обновлено в 06:11
Политика
Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании
Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 10:14
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Ученые пришли к выводу, что в крупном яблоке может быть около ста миллионов бактерий.
Обновлено в 06:43
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы
С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.
Обновлено в 04:14
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи по всему миру 24 июля сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 02:14
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12