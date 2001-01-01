Футбол
«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евроSports.ru вчера в 15:53
Израильтянин выступает на позиции опорника – именно эту позицию планирует усилить главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро.
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Футбол
Гацкан рассказал, почему из ФК «Ростов» перешёл в «Крылья Советов»
Экс-капитан ФК «Ростов» Александр Гацкан, подписавший контракт с самарским клубом, рассказал о причинах, по которой покинул Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
В Элладской церкви прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ
Архиереи Элладской православной церкви понимают всю сложность ситуации вокруг неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной из раскольников по инициативе экс-президента Петра Порошенко Константинопольским патриархом Варфоломеем, заявил в интервью РИА Новости побывавший недавно в Греции глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено вчера в 07:34
Авто
Новый Audi RS Q3 Sportback замечен на тестах
Новейший немецкий купе-образный кроссовер Audi RS Q3 Sportback попался в объективы фотошпионов в рамках ходовых испытаний предсерийного варианта.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области.
Обновлено в 02:17
Экономика
МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики
Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%.
Обновлено вчера в 16:41
Экология
Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку
В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
Обновлено в 02:25
Общество
Составлен топ-5 самых популярных у жителей России зарубежных сериалов
В рейтинге самых популярных у жителей России зарубежных сериалов, согласно исследованию, лидирует американский сериал «Игра престолов».
Обновлено в 02:30
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Музыка
Сын Виктора Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica
Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр отреагировал на неожиданное исполнение песни «Группа крови» коллективом Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 23:31
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено вчера в 10:59
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве
Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 01:32
Общество
Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви
На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Политика
Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе
Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено 22 июля в 19:38
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Борис Джонсон становится премьер-министром Соединенного Королевства
Борис Джонсон сегодня, 23 июля, был избран в качестве нового главы Консервативной партии Великобритании и автоматически становится премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 09:24
Экономика
Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое
Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02