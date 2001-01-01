Футбол

«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евроSports.ru вчера в 15:53

Израильтянин выступает на позиции опорника – именно эту позицию планирует усилить главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро.
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«Локомотиву» понадобился Перец

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СМИ: «Локомотив» может усилиться израильским полузащитником

Sportbox.RUвчера в 15:58

«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро

Sports.ruвчера в 15:53
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Футбол

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Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
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Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
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Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
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На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье

«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
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Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб.
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Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Раскрыт способ массовой казни в Чечне

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