Израильтянин выступает на позиции опорника – именно эту позицию планирует усилить главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро.

«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евро

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