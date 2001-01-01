Футбол
«Локомотив» может купить опорника «Маккаби» Переца за 4 млн евроSports.ru 15:53
Израильтянин выступает на позиции опорника – именно эту позицию планирует усилить главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин. Сумма трансфера может составить около 4 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 20:40, Вашингтон
Общество
Минсельхоз не увидел рисков снижения урожайности из-за гибели пчел
В Минсельхозе России заявили, что риски снижения урожайности сельхозкультур в стране из-за гибели пчел отсутствуют.
Обновлено в 08:24
Экономика
Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей
Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.
Обновлено в 20:23
Происшествия
КНДР задержала российское судно с 17 моряками
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено вчера в 18:47
Музыка
Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica
Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".
Обновлено вчера в 11:15
Гаджеты
Huawei представил новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro
Китайский производитель смартфонов Honor представил новые флагманы Honor 9X и 9X Pro, пополнившие линейку гаджетов из средней ценовой категории.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Президент ExxonMobil Russia Inc. Гленн Уоллер обратился с письмом к правительству с просьбой изменить для нее правила работы в России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:49
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Происшествия
БМВ протаранил столб на Суздальском проспекте
Ночью с 23 на 24 июля автомобиль марки БМВ на большой скорости протаранил столб на Суздальском проспекте и опрокинул его.
Обновлено в 17:51
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Атака на Сирию проведена израильскими ВВС, сообщает SANA.
Обновлено в 20:36
Футбол
«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»
Отмечается, что "бело-голубые" всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.
Обновлено в 18:37
Общество
«Роскосмос» сменит финансового директора
Заместитель гендиректора — главный финансовый директор «Роскосмоса» Дмитрий Беленов покидает свой пост и уходит в «РК Капитал».
Обновлено в 19:40
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
Обновлено в 12:16
Происшествия
Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра
Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
Обновлено в 08:48
Авто
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 09:54
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Политика
Генсек Совета Европы подверг сомнению суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил сомнение в наличии у современной Украины суверенитета.
Обновлено в 19:30
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.
Обновлено в 18:33
Общество
В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба»
Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".
Обновлено в 20:21
Авто
Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
Обновлено в 10:45
Политика
Жириновский предсказал вхождение Украины в состав России
Глава украинского государства Владимир Зеленский не пробудет в должности президента более двух лет, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Обновлено в 00:24
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Общество
В России хотят повысить штрафы за экологические нарушения
Светлана Радионова заявила, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно повысить.
Обновлено в 19:25
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля»
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Росии может быть повторена экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 20:19