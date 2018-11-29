Футбол

«Локомотив» мчится. В Лигу Европы
Век
02:05

ЦСКА и «Локомотив» досрочно выбыли из гонки сильнейших клубов Европы, но сохраняют шансы на продолжение борьбы в 1/16 финала Лиги Европы.
Век02:05

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«Локомотив» мчится. В Лигу Европы

Век02:05

Маринато Гилерме: «Не верю что „Шальке“ расслабится из за отсутствия турнирной мотивации»

Матч ТВвчера в 16:21

Гильерме: «Не верю, что „Шальке“ сыграет с нами в расслабленном состоянии»

Sport24.ruвчера в 16:18

Гилерме: «Выход „Шальке“ в плей-офф не должен нас расслаблять»

Евро-футбол.рувчера в 16:04

Гилерме: «Локомотив» должен выходить в Лигу Европы

Чемпионатвчера в 15:49

Маринату Гильерме: «„Локомотив“ должен обыгрывать „Шальке“, чтобы попасть в Лигу Европы»

Спорт-Экспрессвчера в 16:03
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Футбол

ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:44
Футбол

Спаллетти уверен, что «Барселона» дома не проиграет «Тоттенхэму»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал гостевое поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 01:56
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Обновлено в 02:43
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 02:43
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 02:46
Футбол

Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение

В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Крыховяк забил первый гол в Лиге чемпионов

Забитым мячом на 43-й минуте отметился полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. Для поляка этот гол стал первым в карьере в ЛЧ.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Отелло Хантер: Чувствуем себя хорошо после недели тренировок

Напомним, матч Реал ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:00
Футбол

Черданцев: В «Спартаке» наладилась обстановка внутри команды

Говоря об обстановке внутри команды, стоит упомянуть акцию, которую игроки "Спартака" устроили в поддержку своего капитана Дениса Глушакова - они сделали командную фотографию, где каждый футболист надел футболку с восьмым номером.
Обновлено в 02:50
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 03:02
Футбол

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА

Российский "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

Экс-тренер «Рубина» продлил контракт с «Уотфордом»

Обновлено в 03:25
Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 02:05
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Семен Антонов — о ситуации с Глушаковым: «Это была крупица, и из нее раздули такую бурю»

Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов рассказал об отношении к социальным сетям и прокомментировал случай с отстранением футболиста Дениса Глушакова от основного состава «Спартака» за лайк в Instagram.
Обновлено в 03:19
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Российский футболист бразильского происхождения, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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Шальке 04
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия. Один из самых популярных футбольных клубов в Германии. В сентябре 2018 года число членов клуба перешагнуло отметку в 156 000 человек, и по этому показателю «Шальке 04» занимает второе место в Германии. Лучшего результата в еврокубках клуб добился в 1997 году, выиграв Кубок УЕФА. Самый заклятый враг «Шальке 04» - дортмундская «Боруссия». Матч этих двух команд называется Рурское дерби. Дружественные отношения гельзенкирхенский клуб поддерживает с «Нюрнбергом». Талисмана клуба зовут Эрвин, девиз клуба - Wir leben dich.
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