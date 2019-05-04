Футбол

«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом РоссииМосковский Комсомолец 14:02

Тульский "Арсенал" одержал победу над московским "Локомотивом" в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Таким образом сохранился 9-очковый отрыв санкт-петербургского "Зенита" от "Локомотива".
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«Локомотив» проиграл на выезде «Арсеналу», потеряв шансы на защиту чемпионского титула

Советский спорт13:56

«Арсенал» — «Локомотив» — 2:0. Видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Sport24.ru16:29

«Арсенал» победил «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом России

Московский Комсомолец14:02

Тула оформила чемпионство «Зенита»

Спорт-Экспресс14:10

Красивый гол Бакаева — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Локомотив»

Чемпионат15:16

«Локомотив» уступил «Арсеналу» в Туле и сделал «Зенит» чемпионом

Матч ТВ13:56

Авторитеты не верят в победу тульского «Арсенала» над «Локомотивом»

Молодой коммунарвчера в 06:44
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие

В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков

Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря.
Обновлено в 18:02
Футбол

Ростральные колонны зажгли в Петербурге в честь «Зенита»

Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
Обновлено в 07:17
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Политика

Депутат Рады назвал условие примирения Украины с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Крулько, выступая в эфире телеканала NewsOne, заявил, что жители Украины вновь смогут стать «братским народом для русских» только в том случае, если согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку на пригород Алеппо, сообщил источник

Армия САР отбила атаку вооруженных группировок на деревню Маараназ в пригороде Алеппо на северо-западе Сирии, сообщил в субботу РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено в 12:00
Игры

Forbes o творце Star Citizen: «Некомпетентность космических масштабов»

Обновлено в 11:39
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Единоборства

Геннадий Головкин выбрал нового тренера

Экс-чемпион мира в среднем весе 37-летний Геннадий Головкин назвал имя нового тренера.
Обновлено в 14:31
Авто

«Траки» как искусство

Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно).
Обновлено в 06:48
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Курганской области пять жилых домов сгорели из-за пала сухой травы

Сухая трава загорелась в поселке под Курганом, в результате пожара сгорело пять жилых домов, сообщается на сайте МЧС по Курганской области.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности

Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

В больницу к певице МакSим пригласили священника

Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Здоровье

Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов

Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:53
Здоровье

Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб

По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
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