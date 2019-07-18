Футбол
«Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу ФлоресаSports.ru 04:25
Ранее сообщалось об интересе «Локомотива» к другому перуанцу – хавбеку Ренато Тапия, но он от перехода отказался. Перуанец Тапия не хочет переходить в «Локомотив».
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«Локомотив» сделал предложение о переходе футболиста сборной Перу Эдисона Флореса
Sport24.ruвчера в 19:49
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
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Технологии
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Футбол
«РБ Лейпциг» подписал хавбека «ПСЖ» Нкунку
Полузащитник «ПСЖ» Кристофер Нкунку продолжит карьеру в Германии. Игрок заключил контракт с «РБ Лейпциг» до 2024 года.
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Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Футбол
Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.
Обновлено в 05:00
Политика
Премьер Саксонии предложил снять санкции с РФ
Правильно, что Россия вернула право голоса в Совете Европы, а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток-2".
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Игры
В Streets of Rage 4 будет музыка от композиторов прошлых частей
Обновлено в 04:05
Технологии
Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
Обновлено в 04:42
Общество
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Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
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Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено вчера в 13:33
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Эксперты назвали малоизвестные факты о пенисе
Эксперты обнаружили шесть малоизвестных фактах о половом члене.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Анонсирован выпуск объектива Fujinon XF16-80mmF4 R OIS WR
Компания Fujifilm объявила, что в конце сентября 2019 года в линейке сменных объективов с креплением X появится компактная и легкая модель с пятикратным зумом и постоянной максимальной диафрагмой.
Обновлено в 03:16
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
У НАТО готов ответ на выход России из ДРСМД, заявил Столтенберг
Взвешенный и эффективный ответ со стороны НАТО последует в случае окончательного выхода России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Университете Торонто (Канада).
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Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
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Общество
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Обновлено вчера в 18:12
Авто
Финны разочаровались в автомобилях Lada Vesta
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Обновлено в 04:19
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
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Диетолог рассказала, когда лучше всего есть сладкое
Врачи считают, что если человеку очень захотелось съесть сладкого, отказывать себе в этом не стоит.
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Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
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