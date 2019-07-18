Футбол
«Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу ФлоресаSports.ru 04:25
Ранее сообщалось об интересе «Локомотива» к другому перуанцу – хавбеку Ренато Тапия, но он от перехода отказался. Перуанец Тапия не хочет переходить в «Локомотив».
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«Локомотив» сделал предложение о переходе футболиста сборной Перу Эдисона Флореса
Sport24.ruвчера в 19:49
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