Футбол

«Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу ФлоресаSports.ru 04:25

25-летний Флорес перешел в «Монаркас Морелию» в 2018 году из датского «Ольборга». По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1 миллион евро, но предложение «Локомотива» превышает эту сумму. Со статистикой вице-чемпиона Кубка Америки можно ознакомиться здесь.
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«Локомотив» хочет приобрести перуанского хавбека

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СМИ: «Локомотив» предложил 12 млн долларов за Эдисона Флореса

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«Локомотив» предложил $12 млн за футболиста сборной Перу Эдисона Флореса

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«Локомотив» готов заплатить 12 миллионов евро за полузащитника сборной Перу

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«Локомотив» предложил $ 12 млн за Флореса. «Монаркас» просит 15 млн

Soccer.ru18:18

«Локомотив» предложил за хавбека сборной Перу Эдисона Флореса € 12 млн

Чемпионат17:18
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Эдисон Флорес
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу. Участник чемпионата мира 2018 года.
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