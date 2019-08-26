Футбол
Спорт-Экспресс«Локомотив» хочет арендовать у «Интера» Жоау Мариу
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Sky Sports. Железнодорожники хотят его арендовать до конца сезона с правом первоочередного выкупа.
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Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Газета.Ru 06:36
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
Ведомости 08:38
Культура
Максим Фадеев обрушился с критикой на современное ТВ
Экспресс газета 03:38
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Политика
Врио главы Башкирии рассказал Путину об эффективности контрсанкций
Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым и обсудил с ним продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году.
Известия 08:24
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Газета.Ru 06:24
Происшествия
В Берлине россиянин подозревается в убийстве грузина
В Германии задержали 49-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве уроженца Грузии. Мужчину поместили в следственный изолятор.
Невские Новости вчера в 02:46
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Российская газета 05:55
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
Известия 06:02
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Армия и оружие
Поставка очередной батареи С-400 в Турцию начнется во вторник
Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал продолжение поставок зенитно-ракетных комплексов "Триумф".
РИА Новости 05:23
Происшествия
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
В коттедже, который находится в элитном поселке в Одинцовском районе, нашли тело внука бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова.
КП - Сыктывкар 09:22
Культура
Пермская опера ведет переговоры с Курентзисом
Как сообщает РБК со ссылкой на театр, Андрей Борисов провел две встречи с Теодором Курентзисом и передал ему два документа, первый – требования к программе будущего фестиваля, второй – календарный план его организации (на случай, если Курентзис примет решение возглавить оргкомитет фестиваля).
Газета.Ru 09:22
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Вечерняя Москва 06:44
Происшествия
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор
По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10
Культура
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Помимо Великой Отечественной войны, на фестивале представили эпоху раннего средневековья «Вольные викинги».
КП - Барнаул вчера в 05:14
Общество
Умер старейший подводник России
В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
РИА Новости 08:06
Политика
В Кремле обозначили позицию по возвращению России в G8
Для России возвращение к формату G8 не является самоцелью, страна не намерена навязывать своё участие.
RT на русском 06:20
Общество
Пользователи Сети заподозрили инсценировку смерти Стива Джобса
В подписи к фотографии указывается на якобы инсценировку Джобсом своей смерти — в действительности он находится в Египте.
РЕН ТВ 06:05
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Экономика
Путин проведет совещание по реальному сектору экономики
Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам. Оно затронет вопросы развития реального сектора.
Реальное время 06:16
Экономика
Выручка «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% в первом полугодии
Выручка группы «М.Видео-Эльдорадо» выросла на 7,9% – до 161,5 млрд руб. в первом полугодии 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных компании.
Rambler News Service 06:00
Политика
Адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной
Адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:20