Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортомСпорт-Экспресс вчера в 15:52
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
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«Локомотив» извинился перед «Уфой» за неорганизованный трансфер из аэропорта
Sportbox.RUвчера в 16:52
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