Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортомСпорт-Экспресс вчера в 15:52

Локомотив — Уфа
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в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.
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Гендиректор «Локомотива» принес извинения «Уфе» за проблемы с транспортом

Бомбардир.ру02:33

«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом

Sports.ru01:50

«Локомотив» извинился перед «Уфой»

Soccer.ruвчера в 16:48

«Локомотив» извинился перед «Уфой» за неорганизованный трансфер из аэропорта

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«Локомотив» извинился перед «Уфой» за неорганизованный трансфер из аэропорта

Матч ТВвчера в 16:52

«Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом

Спорт-Экспрессвчера в 15:52

Игроки «Уфы» не дождались автобуса от «Локо» и поехали от аэропорта на такси

Чемпионатвчера в 13:45
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