Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой»Soccer.ru 16:48
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Футбол
РБ Лейпциг — Бавария 0:3
Обновлено в 15:56
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Хоккей
Россия сыграет с Чехией в матче за третье место на чемпионате мира
Итог: 5:1 - Канада в финале встретится с Финляндией, а Чехия постарается отнять у сборной России и бронзовые медали.
Обновлено в 16:15
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Наука
Scientific American (США): у творческих людей работают особые части мозга (Scientific American)
Активность головного мозга у работников творческих профессий и у представителей контрольной группы оказалась одинаковой при попытке представить события следующих 24 часов, однако, к удивлению исследователей, только представители творческой группы подключили дорсомедиальную дефолтную сеть (dorsomedial default network) при попытке представить себе события более отдаленного будущего.
Обновлено в 17:08
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Космос
SpaceX запустила одной ракетой 60 спутников для раздачи интернета
Starlink satellite deployment by SpaceX. pic.twitter.com / li4lA4LQ5h — Wonder of Science (@ wonderofscience) May 24, 2019 Спутники, каждый из которых размером примерно с офисный стол и весит порядка 220 кг, были доставлены на орбиту высотой около 440 км ракетой Falcon 9, после чего должны включить свои ионные двигатели и постепенно подняться ещё примерно на 100 км, заняв нужные позиции.
Обновлено вчера в 02:55
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Футбол
Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»
Французский полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что покидает турецкий футбольный клуб "Фенербахче".
Обновлено в 13:20
Происшествия
Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы
Обновлено в 16:03
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Технологии
Китайцы показали четвероногого робота AlienGo
Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
Обновлено в 06:06
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Футбол
«Селтик» завоевал Кубок Шотландии
В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик».
Обновлено в 11:54
Автоспорт
Даниил Квят: Машина вела себя идеально
Даниил Квят в третий раз кряду после Баку и Барселоны пробился в третий сегмент квалификации Гран При Монако и показал неплохое время 1.11,271, уступив времени поула чуть больше секунды.
Обновлено в 13:13
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Футбол
Аналитики уверены, что Дзюба не перейдет в английский клуб
После победы в чемпионате России нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английском клубе.
Обновлено в 06:40
Политика
МИД России исключил обмен Уилана на Бутину
Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 02:54
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Игры
Dota 2 – Aghanim’s Scepter теперь работает со всеми персонажами
Обновлено в 16:00
Космос
Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска
Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 14:35
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
Украинский МИД выразил протест из-за визита в Крым спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, куда он прибыл для участия в заседании по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Хоккей
Что говорили тренеры России и Финляндии после полуфинала ЧМ
Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Словакии, уступив в полуфинале Финляндии со счётом 0:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер национальной команды Илья Воробьёв отдал должное сопернику, однако не стал обвинять своих подопечных в неудаче.
Обновлено в 15:01