Футбол
«Локомотив» извинился перед «Уфой»Soccer.ru 16:48
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
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Космос
Отправил импульс после пробуждения: ученые нашли магнетар, который плотнее черной дыры
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Авто
Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля
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Игры
Второй эпизод «Судьбы Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey выйдет 4 июня
Ubisoft объявила дату выхода второго эпизода «Судьбы Атлантиды» для Assassin's Creed Odyssey — релиз состоится 4 июня.
Обновлено в 05:43
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено в 14:08
Политика
Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
В российской армии появится должность «Главный сержант»
Вооруженных силах России введена новая должность — главный сержант.
Обновлено вчера в 06:52
Армия и оружие
Волонтер назвала имена задержанных в Донбассе украинских военных
Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк опубликовала в своем Facebook имена восьми бойцов Вооруженных сил Украины, задержанных в районе населенного пункта Новотроицкий в Донбассе.
Обновлено в 22:40
Общество
Тарантино попал на видео после провала «Однажды в Голливуде»
Примечательно, что фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" не был отмечен ни одной наградой.
Обновлено в 22:24
Происшествия
В Мексике группа неизвестных убила пять человек на семейном празднике
В субботу, 25 мая, в районе Коакалько в штате Мехико группа вооруженных людей открыла огонь по участникам семейного праздника.
Обновлено в 22:40
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено в 19:20
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Футбол
«Спортинг» обыграл «Порту» в финале Кубка Португалии
Лиссабонский «Спортинг» переиграл «Порту» в финальном матче Кубка Португалии, который прошел в городе Оэйраш.
Обновлено в 15:24
Общество
Мемориал русским пленным Великой Северной войны открыли в Швеции
День памяти взятых в плен во время Великой Северной войны русских солдат и офицеров прошёл в Швеции.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили экспортный потенциал ЗРК С-500
Обновлено в 12:23
Технологии
AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде
В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено в 16:04
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено в 17:45
Экономика
Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция
Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год".
Обновлено в 22:00
Хоккей
Канада стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 15:56
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Три человека пострадали при поломке аттракциона в Калифорнии
В результате посетителей выбросило из капсулы. Они получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 23:18
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35