Футбол

«Локомотив» извинился перед «Уфой»Soccer.ru 16:48

Локомотив — Уфа
завтра
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
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